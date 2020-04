Een man die vrijdagmiddag een persoon beroofde van een telefoon in het Wilgenplaspark in Rotterdam is dezelfde middag nog aangehouden door de politie.

De politie meldde de beroving vrijdagmiddag rond 15.30 uur via Twitter.

De verdachte kon met behulp van getuigen vlak na het incident worden aangehouden op het Meijersplein.