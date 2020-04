De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag besloten dat de 38-jarige man die ervan wordt verdacht in december vorig jaar een 36-jarige vrouw om het leven te hebben gebracht door in de Nieuwe Maas in Rotterdam te rijden, voorlopig langer vast blijft zitten.

De man werd op 22 december 2019 door hulpdiensten uit het water van de Nieuwe Maas in Rotterdam gered, nadat hij daar ter hoogte van de Parkkade met zijn auto in was gereden. Hij had op dat moment een steekwond.

De politie hield hem aan, omdat hij verklaarde er nog iemand in de auto zat toen hij het water inreed. Hij zei "dat er werd gestoken en dat hijzelf ook had gestoken".

De politie vond later die dag het lichaam van de vrouw. Er werd onderzoek gedaan op de Parkkade en bij de Nieuwe Maas. Het onderzoek naar de precieze toedracht van het incident loopt nog, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam vrijdag.