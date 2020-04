Binnen twee weken zijn er vier ringstaartmaki's geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, meldt de dierentuin vrijdag.

De ringstaartmaki's werden geboren in het nieuwe Madagaskargedeelte in het zogenoemde Oceanium. De maki's werden geboren op 20 maart, 27 maart, 31 maart en 1 april.

De vier jongen hebben dezelfde vader. Ringstaartmaki Leo werd in juli 2019 van Amersfoort naar Rotterdam gebracht om vrouwelijke maki's te bevruchten. Hij is het enige mannetje in de groep.

De jongen houden zich nu nog vast aan de buik van hun moeders. Na ongeveer twee weken klimmen ze op de rug, totdat ze op eigen benen kunnen staan. De zoogtijd duurt in totaal zo'n tien weken.

Ringstaartmaki's komen oorspronkelijk uit Madagaskar. Door de razendsnelle groei van de bevolking daar worden de maki's bedreigd.

De kleine maki's zijn voorlopig nog niet te bewonderen in de dierentuin. Blijdorp is als gevolg van de coronamaatregelen momenteel voor onbepaalde tijd gesloten.