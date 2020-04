In een parkeergarage aan de Vuurplaat in Rotterdam hebben donderdagochtend vier auto's in brand gestaan. De brand is inmiddels onder controle, meldt Rijnmond Veilig.

Door de hevige rookontwikkeling zijn een tiental woningen boven de parkeergarage ontruimd. De woningen worden door de brandweer onderzocht. Er lijkt geen schade te zijn.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Na de check van de brandweer mogen de bewoners weer terug naar huis.

De brand was binnen twintig minuten na de eerste melding onder controle. Hoe het vuur kon uitbreken in de parkeergarage, is nog niet bekend.