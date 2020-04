Een man is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een steekincident in de Kopenhagenstraat in Rotterdam.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De dader is voortvluchtig. De politie is op zoek naar een man.

Na een ander incident op woensdagavond op de Asserweg hebben agenten een huls aangetroffen. Ze kwamen ter plaatse na een melding van een schot. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. Wel zijn er twee mannen aangehouden op de Loderstraat, van wie betrokkenheid wordt onderzocht.

De twee incidenten hebben geen link met elkaar. De politie roept in beide gevallen getuigen op zich te melden.