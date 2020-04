De gemeente Rotterdam is woensdag begonnen met het vervangen van de lampjes van de 12 kilometer lange brandgrens. Veel van de huidige exemplaren zijn kapot.

In totaal gaat het om 350 lampjes op de rechter Maasoever en 35 aan de linkerkant. De werkzaamheden starten in Kralingen en moeten uiterlijk 14 mei zijn afgerond.

De brandgrens markeert het gebied dat in vlammen opging bij het Duitse bombardement op 14 mei 1940. In 2006 besloot het gemeentebestuur tot de aanleg van de kleine lampjes in de stoep, in mei 2010 volgde de onthulling.

Omdat de huidige lampjes niet meer verkrijgbaar zijn en ernaar gestreefd wordt om het hele gebied dezelfde uitstraling te laten behouden, worden alle 385 lampjes vervangen. Voor de niet defecte lichtjes wordt later een nieuwe bestemming gezocht.