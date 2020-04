Rotterdammer Fred Westerbeke is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de hoge onderscheiding in het bijzonder voor zijn verdiensten in de zaak naar aanleiding van het neerhalen van vlucht MH17.

Het initiatief om de 57-jarige Westerbeke te onderscheiden kwam van de nabestaanden van het in 2014 neergehaalde vliegtuig, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Westerbeke kreeg de onderscheiding uit handen van minister Ferd Grapperhaus. Dat gebeurde dinsdag bij zijn afscheid als hoofdofficier van het Landelijk Parket. Woensdag is hij begonnen aan zijn functie als nieuwe politiechef van de eenheid Rotterdam.

Als hoofdofficier gaf Westerbeke de afgelopen jaren leiding aan het Joint Investigation Team, dat werkte aan het het strafrechtelijk onderzoek naar de vliegramp.