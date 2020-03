In Rotterdam zijn dinsdagavond vier personen aangehouden op verdenking van het aanvallen van een man met een machete, meldt de politie op Twitter. De man raakte daarbij zwaargewond.

De steekpartij vond plaats rond 21.00 uur in een woning in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is buiten levensgevaar.

Na de aanval met de machete vluchtten de vier personen in een auto in de richting van Den Haag. Een half uur later werd hun auto getraceerd op de A73 en werden ze naar de kant van de weg gehaald.

De politie heeft bij de aanhouding een waarschuwingsschot gelost omdat de mannen weigerden te luisteren naar de aanwijzingen van de politie. Kort hierna werden de mannen alsnog aangehouden.