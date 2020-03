De brandweer heeft dinsdagochtend een brand geblust in een kantoorpand aan de Westblaak in Rotterdam. De brand ontstond in een elektriciteitskast op de vierde etage van het gebouw.

Vanwege de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus was het een stuk rustiger in het pand dan gebruikelijk. Mede daarom vielen er geen gewonden. Alle werknemers die wel aanwezig waren, wisten zichzelf in veiligheid te brengen.

De brandweer heeft de brand opgeschaald vanwege rookontwikkeling, vertelt een woordvoerder. "Er was vrij veel rook vrijgekomen en we hadden extra capaciteit nodig om alles te ventileren."

Het is niet bekend hoeveel schade de brand heeft aangericht.