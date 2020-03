Het recreatief verblijf in de regio Rotterdam-Rijnmond wordt verder ingeperkt. Per direct is het niet meer toegestaan om gebruik te maken van vaste seizoensplekken op campings, jachthavens, het strand en vakantieparken.

Dat heeft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb als voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maandag besloten. Het is ook niet langer toegestaan om de locaties te verhuren.

Vorige week werd al tot sluiting van campings overgegaan, maar toen gold nog een uitzondering voor mensen met een permanente woning, vaste plekken of het gebruik door seizoenarbeiders.

De uitzondering blijft alleen gelden voor nachtverblijf door

seizoenarbeiders en enkele vormen van tijdelijke bewoning (nachtverblijf door persoonlijke omstandigheden en zorgmedewerkers die in de regio werken).

De verscherpte maatregelen zijn getroffen op nadrukkelijk verzoek van het zorgpersoneel. De zorgverleners geven aan dat de druk op de zorg al erg hoog is en vreesden de gevolgen van een extra toestroom van toeristen.

Toeristen die nu op een camping of een vakantiepark verblijven, hebben tot woensdag 16.00 uur de tijd om te vertrekken.

