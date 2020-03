Rotterdam Ahoy stelt vanaf maandag meerdere zalen beschikbaar voor de opvang van kwetsbare Rotterdammers ten tijde van de coronapandemie. Er zijn momenteel 88 bedden, maar de capaciteit kan indien nodig worden uitgebreid tot 680 bedden.

Verder stellen ook het Van der Valk Hotel Ridderkerk, Aafje Zorghotel en Charloise Lagedijk bedden beschikbaar.

De opvanglocaties zijn geschikt voor mensen die zorg nodig hebben, maar hiervoor niet per se in het ziekenhuis behandeld hoeven te worden. Dat kunnen bijvoorbeeld dak- en thuislozen zijn, ouderen die niemand thuis hebben om voor hen te zorgen of coronapatiënten die geen medische zorg uit het ziekenhuis nodig hebben.

"Met deze extra zorglocaties ontlasten we de ziekenhuizen, zodat we daar de urgente patiënten, waaronder ic-opnames, en ook de reguliere spoedzorg kunnen blijven verzorgen”, zegt Saskia Baas, directeur Publieke Gezondheid bij GGD Rotterdam. "Het doel is het in stand houden, ondersteunen en versterken van de zorg in de regio Rotterdam Rijnmond zodat iedereen zoveel mogelijk de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft.”

Rotterdammers die opgevangen willen worden op een van de zorglocaties moeten een doorverwijzing aanvragen bij hun huisarts of huisartsenpost.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.