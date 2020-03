De douane heeft in het afgelopen weekend in totaal ruim 1.200 kilo cocaïne onderschept uit containers afkomstig uit Brazilië. Hiervan was 1.170 kilo verstopt in een container met mango's.

De andere partijen, van 20 en 14 kilo cocaïne, werden gevonden in koelcontainers met citroensap.

De vracht mango's was onderweg naar een bedrijf in Zwaag. De koelcontainers zijn bestemd voor een bedrijf uit Rotterdam. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de ondernemingen waarschijnlijk niets met de smokkel te maken hebben.