De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een groep van 24 jongeren beboet omdat ze een feestje vierden in een kamer van een hotel op de Kruiskade in Rotterdam. Ze hielden zich daarbij niet aan de coronaregels, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van het AD.

De jongeren overtraden niet alleen het samenscholingsverbod dat het kabinet maandag invoerde, maar bleken zich ook ernstig te misdragen door alcohol te drinken, drugs te gebruiken en brandjes te stichten in het trappenhuis.

De politie deelde daarom boetes uit. Hoe hoog die zijn, is niet bekend.

