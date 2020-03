Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft donderdag de noodverordening voor veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond getekend, waarmee de landelijke maatregelen die maandag door het kabinet werden aangekondigd van kracht zijn voor vijftien gemeenten in de regio.

De aangescherpte maatregelen van maandag houden in dat het niet langer toegestaan is om met groepen van drie of meer personen over straat te lopen.

"Ik roep alle Rotterdammers op toch vooral thuis te blijven, sociale contacten te mijden en de 1,5 meter in acht te nemen. Het voorkomen van verdere verspreiding van het virus is ons doel", meldt Aboutaleb.

"Spreek elkaar daar ook op aan en houd rekening met elkaar. Houdt u zich niet aan de maatregelen, dan zullen onze handhavers op straat u daarop aanspreken en u wijzen op uw verantwoordelijkheid."

Ook heeft de burgemeester de bevoegdheid gekregen om gebieden volledig af te sluiten, zoals parken, wijken en stranden.

