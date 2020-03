De Erasmus Universiteit heeft donderdag het platform Are you OK there gelanceerd om ervoor te zorgen dat het welzijn van studenten tijdens de coronacrisis op peil blijft. Studenten kunnen onder meer bellen met een speciale hulplijn.

Met het platform worden alle initiatieven van medewerkers en studenten van de Erasmus Universiteit op een plek samengebracht. Zo zijn er via Are you OK there zowel studietips te vinden, net als informatie over hoe je in deze periode van thuiszitten, makkelijk kan bewegen. Maar het platform dient bijvoorbeeld ook voor onderzoek.

De gedachte achter het samenbrengen van alle initiatieven, is dat verschillende aspecten bij kunnen dragen aan verbeterd welzijn. Zo kunnen bepaalde lichamelijke activiteiten in combinatie met maatschappelijke onderdelen ertoe leiden dat je algehele welzijn verbeterd.

"Het is bekend dat er een positieve relatie is tussen beweging enerzijds en cognitieve prestatie en mentaal welzijn anderzijds. Als studenten activiteiten van verschillende domeinen combineren, zullen ze waarschijnlijk merken dat ze sneller in een positieve spiraal belanden", zegt programmamanager Rianne van der Zanden.

Are you OK there draait in ieder geval in de periode dat de universiteit gesloten is voor fysiek onderwijs, tot 1 juni. Maar de universiteit zegt vanwege het belang van studentenwelzijn, ook na deze periode verder te gaan met het platform.