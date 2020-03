Het Aafje-zorghotel in Rotterdam-Zuid (locatie Maasstad Ziekenhuis) zal worden ingericht als een tijdelijk coronacentrum, waardoor er 160 extra bedden voor coronapatiënten vrijkomen. Het centrum gaat maandag open, maken brancheorganisatie ConForte en het Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ) donderdag bekend.

Alleen mensen die positief op het coronavirus zijn getest, worden in het zorghotel opgenomen. "Het gaat om patiënten die zorg nodig hebben, maar niet noodzakelijkerwijs in een ziekenhuis", is te lezen in een persbericht.

Het zorghotel was in gebruik door honderd revaliderende gasten. Voor hen is een passende plek gezocht. Zij kunnen thuis of bij een zorgpartner van Aafje verblijven. Een groot deel van de revalidanten is overgenomen door zorgorganisatie Laurens. De laatste vier revalidanten vertrekken vrijdag.

Deskundig zorgteam, overleg over middelen

"Het coronacentrum komt bij Aafje, maar het is een mooi gezamenlijk initiatief waarbij de zorgorganisaties echt de handen ineenslaan", zegt Guy Buck, voorzitter van de raad van bestuur van Aafje en tevens voorzitter van ConForte.

Het zorghotel staat in directe verbinding met het Maasstad Ziekenhuis en beschikt volgens Aafje over een deskundig zorgteam.

Buck is met actiecentrum GHOR in gesprek over de beschikbare beschermende middelen voor het zorgpersoneel. "Uiteraard kunnen wij de zorg voor coronapatiënten alleen op ons nemen als wij de veiligheid van onze medewerkers ook echt kunnen waarborgen", zegt Buck.

