Een man is woensdag aangehouden nadat hij een overval had gepleegd op een winkel aan de Burgemeester Baumannlaan in Rotterdam, meldt de politie via Twitter.

De overvaller had een greep uit de kassa van de winkel gedaan en ging er daarna vandoor. De man probeerde vervolgens een auto te stelen, maar dit mislukte. Terwijl hij wegvluchtte, gooide hij een mes weg.

Agenten wisten hem in te halen en te overmeesteren. De man werd aangehouden en zit vast.