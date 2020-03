De Euromast in Rotterdam is overgenomen door de Franse M56 Group. Het familiebedrijf koopt de toren over van Willem Tieleman.

De M56 Group is al eigenaar van verschillende andere grote gebouwen in Europa en Amerika. Onder meer de Montparnasse Tower in Parijs, de bekende televisietoren in Berlijn en twee observatietoren in de Verenigde Staten zijn in het bezit van het Franse familiebedrijf.

Bijna twintig jaar geleden begon Willem Tieleman met het exploiteren van de Euromast, waardoor deze uitgroeide tot een toeristische attractie. In 2016 werd Tieleman eigenaar van de toren.

Nu heeft hij besloten de Euromast te verkopen. "M56 is de perfecte opvolger voor onze Euromast doordat ze in staat zijn om niet alleen groot te denken, maar ook groot te investeren", verklaart hij.

"De ontwikkelingen die zij voor ogen hebben zal het internationale aanzien van Rotterdam in het algemeen en de Euromast als trekpleister in het bijzonder tot ongekende hoogte kunnen laten stijgen."