De douane heeft woensdagochtend een partij van vierhonderd kilo aan cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven.

De cocaïne zat verstopt in een container die gevuld was met maïszaad die vanuit Chili op weg was naar Chili. Eerst zou de vracht nog een tussenstop maken bij een bedrijf in Oosterhout. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat dit bedrijf niets met de drugshandel te maken heeft.

Een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM Rotterdam doen onderzoek naar de zaak. De drugs zijn vernietigd.