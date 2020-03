Een touwhaspel op een bedrijventerrein in het Rotterdam-Pernis is dinsdag in brand gevlogen. Niemand raakte bij de brand gewond.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit naar het bedrijventerrein. Door de brand was er veel rookontwikkeling.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft de brandweer de brand onder controle.