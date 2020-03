De dertienjarige verdachte van een steekincident dat op 17 maart plaatsvond op de Jan Steenstraat in Rotterdam, blijft veertien dagen langer vastzitten. Een zestienjarige verdachte van het incident is heengezonden, maar blijft verdachte in de zaak.

De dertienjarige jongen wordt verdacht van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. De zestienjarige jongen wordt verdacht van openlijke geweldpleging.

Bij het incident raakte een negentienjarige medewerker van een supermarkt gewond. Toen hij de winkelkarretjes van de supermarkt naar binnen reed, werd hij door meerdere jongeren bedreigd en met een mes gestoken.

Het slachtoffer liep een snijwond in zijn hand op. Agenten kwamen ter plaatse en zochten de omgeving af. De politie startte een onderzoek.