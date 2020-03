Bij een schietpartij op de Dadeltuin in Rotterdam is zondagavond een gewonde gevallen en zijn drie personen aangehouden, meldt de politie.

Het slachtoffer is meerdere keren geraakt en is overgebracht naar het ziekenhuis. Na het incident zouden de verdachten zijn weggereden in een donkere auto.

Ongeveer een half uur nadat de politie het incident meldde, werd bekend dat er in de buurt van het Prinsenplein drie mannen waren aangehouden.

Het waren inzittenden van een voertuig, die door agenten zijn benaderd met een speciale procedure voor gevaarlijke verdachten.