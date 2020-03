De bestuurder van een snorscooter is zondag rond 14.30 uur zwaargewond geraakt bij een ongeluk op het Bentinckplein in Rotterdam. De snorscooter kwam in botsing met een auto.

De bestuurder van de snorscooter is naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.

Onder meer een ambulance en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. Het kruispunt is gedeeltelijk afgezet en de politie is nog bezig met een sporenonderzoek.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie doet onderzoek.