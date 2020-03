Burgemeester Ahmed Aboutaleb roept in een filmpje op Twitter Rotterdammers op om vanwege het coronavirus thuis te blijven en niet naar de stranden van Hoek van Holland en Nesselande te gaan.

Hij vraagt Rotterdammers daarnaast om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan door 1,5 meter afstand te houden en vaak handen te wassen.

"Het is prachtig weer vandaag. De verleiding is echt heel groot om vandaag naar buiten te gaan [...] En toch vraag ik u dringend dat niet te doen", zegt Aboutaleb in het filmpje. "Blijf thuis! Probeer op een andere manier deze vervelende dagen door te komen."

"Ik reken op u. We hebben elkaar in deze barre tijden hard nodig", besluit hij het fragment.

