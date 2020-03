Bij twee steekincidenten in Rotterdam zijn zaterdagavond twee mensen gewond geraakt. De incidenten gebeurden op de Hennekijnstraat en de Schonebergerweg.

Het eerste steekincident gebeurde rond 20.30 uur op de Schonebergerweg. Een man raakte daarbij gewond aan zijn nek en is overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachten vluchtten de Passerelstraat in en de politie zoekt getuigen van het incident.

Het tweede steekincident was om 23.30 uur op de Hennekijnstraat in centrum. Hierbij raakte een man gewond aan zijn buik. Ook hij is volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht. Voor dit tweede incident heeft de politie twee verdachten opgepakt.

De politie is nog bezig met het onderzoeken van beide incidenten.