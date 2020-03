De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft een brief gestuurd aan bewoners van verpleeghuizen en kleine woongroepen om ze een hart onder de riem te steken ten tijde van de coronacrisis.

De burgemeester schreef de brief aan ouderen omdat deze groep grote gevolgen ondervindt van de landelijke maatregelen die zijn getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

"Familie, vrienden en kennissen kunnen niet bij u op bezoek", schrijft Aboutaleb. "Dat is allemaal heel verdrietig, dat snap ik heel goed. Maar ik hoop dat u begrijpt dat die strenge regels er zijn om u te beschermen."

"Ik ben ervan overtuigd dat het zorgpersoneel en heel veel vrijwilligers nu hun best gaan doen om dit leed te verzachten. Ik hoop dat u de komende tijd goed doorkomt en dat iedereen elkaar weer snel in de armen kan sluiten", besluit de burgemeester zijn brief.

