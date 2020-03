Een 88-jarige vrouw is vrijdag slachtoffer geworden van een babbeltruc op de Zevenkampse Ring in Rotterdam.

Twee mannen belden bij haar woning aan met de mededeling dat er waarschijnlijk een lekkage was. Ze droegen handschoenen en mondkapjes en pakten de vrouw hard vast. De politie meldt dat ze erg is geschrokken.

Later meldde de politie dat er intensief gezocht werd naar de twee overvallers. Er werd daarbij ook een politiehelikopter ingezet.

Het is nog onbekend of en hoeveel de daders hebben buitgemaakt. Ook is nog onbekend of er al aanhoudingen zijn verricht.