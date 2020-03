De politie is op zoek naar getuigen van een gewapende beroving donderdagavond op een zeventienjarige bezorger in de Rotterdamse Platostraat.

De bezorger was op weg naar de Platostraat om een bestelling af te leveren. Toen hij hier aankwam, naderde een man die hem met een vuurwapen op zijn hoofd sloeg waarna hij het slachtoffer geld afhandig maakte.

De dader is in onbekende richting weggevlucht. Het gaat om een man van ongeveer twintig jaar en zo'n 1,85 meter lang. Hij droeg een donkere bontjas en een bivakmuts. De politie is een onderzoek gestart naar de beroving.