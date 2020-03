Een 24-jarige man is maandagmiddag door de politie aangehouden wegens wapen- en drugsbezit nadat hij eerder op de dag betrokken was bij een vechtpartij op de Klarinet in Rotterdam-Zevenkamp.

Een ruzie tussen twee mannen leidde rond 13.00 uur tot een heftige vechtpartij. Een van de mannen trok daarbij zelfs een vuurwapen. Tijdens de worsteling pakte de ander het wapen af waarna de man van wie het vuurwapen was, wegvluchtte.

Agenten hielden hem even later op de Eliotplaats aan. Bij onderzoek in de woning van de verdachte werd 200 gram wiet en een hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Het vuurwapen en de drugs zijn in beslag genomen.