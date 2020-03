Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam voert vanaf woensdag 18 maart alleen nog oncologische en spoedoperaties uit. Zodoende kunnen alle operatiekamermedewerkers en anesthesiologen extra scholing krijgen, zodat zij de intensive care (ic) en spoedeisende hulp (SEH) kunnen ondersteunen als dat nodig is.

Deze maatregel geldt voorlopig voor deze week, zo meldt het ziekenhuis. In totaal worden er zo'n honderd medewerkers opgeleid. Het ziekenhuis neemt contact op met de patiënten van wie de operatie niet doorgaat om ze te informeren over de nieuwe maatregelen.

Alle patiënten die op de spoedeisende hulp opgenomen worden en klachten hebben, worden getest op het coronavirus. Zo weet het zorgpersoneel of zij in strike isolatie verzorgd moeten worden of niet. Hetzelfde geldt voor medewerkers met een cruciale functie in het zorgproces, zo meldt het ziekenhuis.

Het Maasstad Ziekenhuis kan in het laboratorium inmiddels snel testen op het COVID-19-virus. De test duurt tachtig minuten in plaats van de gebruikelijke vijf à zes uur.

Per dag kunnen er momenteel zo'n honderd monsters verwerkt worden. Het ziekenhuis wil opwerken naar vijfhonderd. Het aantal is nu nog beperkt omdat er schaarste is van reagentia, de chemische stoffen die gebruikt worden bij het testproces.

