De Erasmusbrug in Rotterdam is dinsdagavond en in de nacht van dinsdag op groen-wit gekleurd om de "saamhorigheid in Rotterdam kracht bij te zetten" en om iedereen te bedanken die zich inzet in strijd tegen het coronavirus.

Het college van burgemeester en wethouders wil met deze actie haar waardering laten blijken voor alle Rotterdammers die zich inzetten vanwege de coronacrisis.

"Ook in Rotterdam is het alle hens aan dek om met deze uitzonderlijke situatie om te gaan. Wij hebben ontzettend veel waardering voor de manier waarop iedereen zich inzet", zegt wethouder Bert Wijbenga.

"Zorg- en hulpverleners, professionals in de logistiek, informatiemedewerkers, onderwijspersoneel, maar ook de Rotterdammers die omkijken naar naasten en buren. We zullen elkaar de komende tijd nodig blijven hebben."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.