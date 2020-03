Bij een vechtpartij op de Schonebergweg in Rotterdam is dinsdagavond een man gewond geraakt. Hij is met een schotwond in zijn kuit naar het ziekenhuis gebracht.

De vechtpartij vond rond 22.45 uur plaats. Na diverse meldingen te hebben ontvangen, kwamen agenten ter plaatse. Daar troffen ze het slachtoffer met een schotwond in zijn kuit aan.

Hij werd met zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De recherche startte een onderzoek en spreekt met getuigen. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.