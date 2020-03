De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft een brief geschreven aan kinderen met uitleg over het coronavirus, zo is dinsdag te lezen in de Rotterdamse kinderkrant Jong010.

"Zoals jullie weten zijn er in Nederland mensen besmet met het coronavirus. Het is een soort griep. Het is niet zo erg om het te Krijg en als je jong en gezond bent", begint Aboutaleb de brief.

"Maar voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kan het heel gevaarlijk zijn. Als zij ziek worden, moeten ze naar een speciale afdeling in het ziekenhuis. Als heel veel mensen tegelijkertijd ernstig ziek zijn, zijn er niet genoeg bedden, verpleegkundigen en dokters om de mensen te behandelen."

Vervolgens legt de burgemeester uit dat het belangrijk is dat het virus zich niet snel verspreidt. "De regering heeft maatregelen genomen die ons daarbij helpen. De scholen zijn tot en met 6 april gesloten. Eigenlijk zijn alle plekken gesloten waar veel mensen bij elkaar komen. Op die plekken is de kans op besmetting het grootst."

In de tijd dat de kinderen thuiszitten, vraagt Aboutaleb hen om lieve dingen te doen voor hun familielieden, zoals een kaartje te sturen.

"Als we ons aan de regels houden, dan helpt dat enorm. Ik reken op jullie hulp." aldus Aboutaleb.