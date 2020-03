Een zeventienjarige jongen en een twintigjarige man zijn zondagavond gewond aangetroffen na een vechtpartij in de omgeving van Groenezoom in Rotterdam-Zuid. Beide slachtoffers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

De vechtpartij vond rond 22.00 uur plaats. Volgens getuigen waren er meerdere mensen bij betrokken. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen agenten het zeventienjarige slachtoffer aan. Hij was zwaargewond. Even later werd op de Lede het tweede slachtoffer aangetroffen.

De aanleiding van de vechtpartij is voor alsnog onduidelijk. De politie is nog bezig met een buurtonderzoek.