Een geparkeerde bestelbus in de Wielerstraat in Rotterdam-Zuid is in de nacht van zondag op maandag volledig uitgebrand. Niemand raakte hierbij gewond.

De melding over de brand kwam om 2.05 uur binnen bij de politie. De brandweer heeft de brand snel geblust, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

De politie is een onderzoek gestart en vermoedt dat er sprake is van brandstichting. In de nacht van zondag op maandag hebben agenten al een aantal getuigen gesproken. Enkelen van hen worden maandag weer gehoord.

Ook gaat de politie camerabeelden bekijken.