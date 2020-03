Vanwege de verspreiding van het coronavirus worden evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland afgelast. De maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart. Hoe staat het erbij in Rotterdam?

Bioscopen

Pathe laat weten dat er tot 31 maart per zaal niet meer dan honderd kaartjes verkocht gaan worden. Ook Cinerama en Kino Rotterdam volgen dit beleid.

Bioscoop de Lantarenvenster is gesloten.

Musea

De Kunsthal, het Natuurhistorisch Museum, het Wereldmuseum en het Maritiem Museum zijn allemaal gesloten.

Ook het Nederlands Fotomuseum, Belasting en Douanemuseum, Chabot Museum en het Mariniersmuseum zijn dicht.

Bibliotheken

Alle vestigingen van de Bibliotheek in Rotterdam zijn dicht

Markten

De markten in de stad worden heel de maand maart afgelast.

Theaters

Het Luxor Theater en Theater Rotterdam zijn dicht. Ook theater Islemunda, waar voorstellingen spelen en films worden vertoond, is dicht.

Rotterdam Ahoy

Grootschalige evenementen in Ahoy worden in de maand maart afgelast. Dat betekent dat onder andere de Record & CD Fair, Matthäus aan de Maas en de Premier League Darts niet doorgaan.

Met de organisatoren zal overlegd worden of de evenementen verplaatst kunnen worden.

Marathon Rotterdam

Het grootschalige sportevenement de Marathon van Rotterdam stond gepland op 5 april. De organisatie heeft besloten de marathon af te blazen.

Wat blijft er wel open?

Dierengaarde Blijdorp blijft open met voorzorgsmaatregelen. Het binnengebied van de dierentuin is vanaf zaterdag wel afgesloten. Sommige activiteiten zijn ook afgelast.

Verder blijven onder ander de Markthal in Rotterdam en Miniworld open.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.