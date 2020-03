De politie is op zoek naar de dader die vrijdagmiddag een gewapende overval pleegde op een kunstwinkel aan de Voorhavenlaan in Rotterdam.

Rond 15.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen van de overval. De verdachte had de winkel overvallen en een medewerker van de zaak bedreigd met een vuurwapen. Er ontstond vervolgens een kort worsteling waarbij niemand gewond raakte. De verdachte vluchtte vervolgens zonder buit weg in de richting van de Aalbrechtskolk.

Er werd later gesproken met getuigen en de politie stelde een forensisch onderzoek in. De politie roept verder getuigen op om zich te melden.

Via Burgernet liet de politie weten dat de dader een man van ongeveer 35 jaar oud is met een breed postuur. Hij is rond de 1,70 meter lang en droeg een zwarte jas, een spijkerbroek en een zonnebril. Verder had hij een zwarte sporttas bij zich.