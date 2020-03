Twee etages in het Erasmus MC in Rotterdam zijn woensdagochtend ontruimd wegens rookontwikkeling, zo meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De rookontwikkeling werd veroorzaakt door slijpwerkzaamheden.

Vermoedelijk werden er metalen buizen geslepen, waardoor er rook ontstond. Mensen die aanwezig waren in het pand hebben zich voor de zekerheid laten nakijken door ambulancepersoneel. Verder ademde niemand rook in.

De brandweer is momenteel bezig met het ventileren van de ruimtes waar rook hing. Daarna mag iedereen weer terug het ziekenhuis in. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de situatie onder controle.