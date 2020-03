Een man heeft zondagavond een tankstation aan de Parallelstraat in Rotterdam overvallen met een mes. De dader is daarna gevlucht.

De overval gebeurde iets na 20.00 uur in de avond. Een 21-jarige vrouw werkte in haar eentje in het tankstation. De man kwam binnenlopen, tikte met een groot mes op de kassa en eiste geld.

Met een geldbedrag op zak verliet de verdachte het tankstation. Hij is nog niet aangehouden. De politie komt daarom graag in contact met getuigen.