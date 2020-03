In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn zondag nog eens vier nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt de regionale gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Dat brengt het totale aantal besmettingen in de regio op achttien.

Drie van de nieuwe patiënten zijn woonachtig in Rotterdam, waardoor in de stad nu in totaal dertien mensen besmet zijn met het COVID-19-virus. De overige geïnfecteerden komen uit Albrandswaard, Lansingerland, Ridderkerk en Westvoorne.

Het viertal nieuwe patiënten is besmet geraakt in Noord-Italië, aldus de GGD. Zij verblijven momenteel in thuisisolatie.

Er is een contactonderzoek opgestart om mogelijk andere besmette personen in kaart te brengen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht rond 14.00 uur met een overzicht te komen van de nieuwe besmettingen binnen Nederland.

