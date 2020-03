Een medewwerker van het Dialysecentrum van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is positief getest op het coronavirus, zo meldt het ziekenhuis zaterdag. Vermoedelijk heeft de besmetting in de privé-omgeving plaatsgevonden.

De vrouw heeft voorafgaand aan de diagnose een aantal dagen gewerkt met lichte luchtwegklachten, meldt het ziekenhuis.

De nierpatiënten die met haar in contact zijn geweest en nu zelf zulke klachten hebben, worden getest op het virus en verblijven in thuisquarantaine tot de uitslag bekend is. Dit geldt hetzelfde voor de medewerkers die contact hebben gehad met de geïnfecteerde medewerker.

