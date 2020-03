Een man wilde vrijdag met de politie in gevecht gaan nadat hij meubilair in een horecagelegenheid in het centrum van Rotterdam omver had gegooid. De politie heeft hem aangehouden.

Het incident vond plaats bij een horecagelegenheid aan de Kruiskade. De politie werd gealarmeerd nadat de man meerdere tafels en stoelen omver had gegooid.

Toen agenten hem aanspraken op zijn gedrag, nam hij een vechthouding aan. Daarom besloot de politie pepperspray in te zetten om de man te overmeesteren.

Waarom de man de tafels en stoelen omvergooide, is niet bekend.