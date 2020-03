Diergaarde Blijdorp heeft vrijdag het plan voor de komende tien jaar bekendgemaakt. Daarin staat dat de focus op natuurbehoud ligt en dat de Rotterdamse trekpleister met alle nieuwe plannen hopelijk uitgroeit tot een "dierentuin van wereldklasse".

Het park wil over tien jaar een vooraanstaande rol spelen in de wereld op het gebied van natuurbehoud en dierenwelzijn. Ook wil de dierentuin "een substantiële bijdrage leveren aan behoud en herstel van biodiversiteit".

"Met de natuur in de wereld gaat het niet goed", zegt directeur Erik Zevenbergen. "Diergaarde Blijdorp is in de bevoorrechte positie om daar, samen met onze omgeving, wezenlijk iets aan te kunnen veranderen." Dat wil de dierentuin doen met onderzoek, educatie en fokprogramma's.

Diergaarde Blijdorp is Europees stamboekhouder van diverse diersoorten, waaronder de Aziatische olifant en de kleine panda, en neemt deel aan diverse fokprogramma's voor bedreigde diersoorten.

Ook staat in het plan dat alle 21 rijksmonumenten in de dierentuin worden gerestaureerd en dat er nieuwe dierenverblijven komen. Zo krijgen de Aziatische olifanten een groter buitenverblijf en komen er in de Rivièrahal horeca- en tentoonstellingsfaciliteiten.

Diergaarde Blijdorp wil met alle plannen uitgroeien tot "een dierentuin van wereldklasse met twee miljoen bezoekers, met moderne en ruime verblijven, uitstekende faciliteiten en een duurzame bedrijfsvoering".