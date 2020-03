Nog vier inwoners van Rotterdam zijn positief getest op het coronavirus, meldt GGD Rotterdam-Rijnmond vrijdag. Het totale aantal patiënten in de stad komt daarmee op tien.

Naast vier nieuwe besmettingen in Rotterdam zijn er ook patiënten bijgekomen in Lansingerland en in Westvoorne, wat het aantal nieuwe besmettingen in de regio Rotterdam op zes brengt. In totaal zijn veertien personen in de regio Rotterdam besmet: in Lansingerland was al een patiënt en ook in Ridderkerk.

Alle nieuwe patiënten verblijven momenteel in thuisisolatie. De GGD brengt in kaart met wie de patiënten contact hebben gehad en zullen deze personen monitoren.

Drie van de zes nieuwe patiënten zijn besmet geraakt in Noord-Italië. De drie andere patiënten zijn vanuit het contactonderzoek met een eerder gemelde patiënt bekend geworden.

Het allerlaatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.