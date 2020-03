De politie heeft vrijdagochtend tien personen aangehouden tijdens het ontruimen van zes gekraakte panden in de Rotterdamse Tweebosbuurt.

De politie startte vrijdagochtend met de ontruimingen in de Tweebosstraat, op de De La Reyweg, op de Hilleweg en op de Riebeekstraat. Medewerkers van de politie verkregen met hoogwerkers toegang tot de gekraakte panden.

Volgens de politie is de actie "rustig verlopen". Bij de ontruiming van twee panden aan de Riebeekstraat werden negen personen aangehouden. Het gaat om acht Belgische personen en een man uit Litouwen. De tiende man werd in de Tweebosstraat aangehouden, zijn nationaliteit is niet bekend.

Volgens RTV Rijnmond heeft een deurwaarder de krakers vrijdagochtend verzocht om het pand te verlaten, maar daar is geen gehoor aan gegeven.

Er zijn al twee keer eerder kraakpanden in de Tweebosbuurt ontruimd. Bij een ontruiming eind februari werden drie personen aangehouden.