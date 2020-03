Bij een steekpartij op metrostation Rotterdam Alexander is donderdag een 32-jarige man ernstig gewond geraakt. Een 17-jarige jongen werd direct aangehouden, een 18-jarige jongen vrijdagmiddag.

Volgens de politie botsten twee jongens op de man. Dat mondde uit in een vechtpartij, waarbij gestoken werd. Het tweetal kende de man niet.

De man liep ernstige verwonding op, maar is buiten levensgevaar. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De 17-jarige jongen raakte gewond aan zijn hand en is in in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Daarna is hij overgebracht naar het politiebureau.

De politie kwam na onderzoek op het spoor van de 18-jarige jongen.