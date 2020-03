De gemeente Rotterdam gaat dit jaar zevenhonderd tot duizend flexwoningen bouwen in Rotterdam. Een deel van de woningen, die maximaal vijftien jaar lang worden gebruikt, wordt geplaatst in De Kroon in Schiehaven en in Hoogvliet Noord-West.

De gemeente koos deze locaties, omdat ze goed bereikbaar zijn en voldoende voorzieningen hebben. Ook is er gekeken naar de bestaande plannen voor het gebied. De gemeente is eigenaar van de grond.

Hoeveel woningen er precies op de twee locaties komen, is nog niet bekend. De gemeente kijkt voor de flexwoningen ook naar Hillegersberg, Hoek van Holland, Feijenoord en Vreewijk. Daar gaat de eventuele bouw in 2021 van start.

De woningen zijn voornamelijk bedoeld voor studenten, jonge leraren en politieagenten. "Maar ook voor jonge statushouders, jongeren met een laag inkomen of jongeren die uitstromen uit een opvangsituatie is het een eerste stap richting een permanente woning", zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

De gemeente probeert de bouw in de stad te versnellen, omdat de "bouwopgave groot is".