Nog twee inwoners van Rotterdam zijn positief getest op het coronavirus, meldt GGD Rotterdam-Rijnmond woensdag. Het totale aantal patiënten in de stad komt daarmee op vijf.

Beide patiënten verblijven in thuisisolatie. Er is geen link tussen de twee personen. Eerder op de woensdag maakte het Ikazia Ziekenhuis bekend een besmette man (86) uit de Hoekse Waard te verzorgen.

De GGD brengt in kaart met wie de drie patiënten contact hebben gehad en zullen deze personen monitoren.

Een van de nieuwe Rotterdamse patiënten is besmet geraakt tijdens een bezoek aan Noord-Italië. De GGD kwam de andere persoon op het spoor bij het contactonderzoek dat uitgevoerd is rondom de patiënt die eerder op de intensive care van het Maasstad Ziekenhuis lag.

Deze patiënt is overgeplaatst naar het Erasmus MC, waar eerder al een besmet persoon was opgenomen. Deze eerste patiënt is in tegenstelling tot de patiënt uit het Maasstad Ziekenhuis geen inwoner van Rotterdam. De vrouw lag voor haar opname in het Erasmus MC enige tijd op de intensive care van het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem.

