Een vijftigjarige man uit de Rotterdamse wijk Hoogvliet, die ervan verdacht wordt op 18 november een medebewoner van zijn serviceflat te hebben doodgestoken, wordt ter observatie overgebracht naar het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat besloot de rechter dinsdag tijdens de eerste niet-inhoudelijke strafzaak.

Het 62-jarige slachtoffer overleed in de portiek van het ouderencomplex waar hij verbleef. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen.

Een ruzie zou de aanleiding zijn geweest voor de steekpartij. De precieze toedracht is nog onduidelijk en zal wellicht tijdens de volgende niet-inhoudelijke zitting op 15 mei in de rechtbank in Dordrecht worden besproken.