De brandweer is in de nacht van zondag op maandag uitgerukt voor een brand in een pand aan de Burgemeester Roosstraat in Rotterdam-Noord. Drie personen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand was rond 2.30 uur onder controle, zo meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brandweer heeft daarna de omliggende panden gecontroleerd vanwege de vele rookontwikkeling.

De brandweer is de uren erna nog bezig geweest met nablussen. Waardoor de brand ontstond, is nog niet duidelijk.